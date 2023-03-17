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1 час назад

В России предложили разработать «закон Бакальчук»

Алиса Селезнёва

После скандала с Wildberries депутаты Госдумы выступили с инициативой разработать законопроект, который будет регулировать работу маркетплейсов. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

В России предложили разработать «закон Бакальчук»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам зампреда комитета по экономической политике Михаила Делягина, необходим отдельный закон, который будет регулировать работу именно маркетплейсов, его разработка будет вестись совместно с платформами.

«Скорее всего, работа пойдет в два этапа. Самые оперативные вопросы, связанные с занятостью, — это будут поправки ко второму чтению закона о занятости. А закон о маркетплейсах, как об отдельном явлении, будет несколько позже», - пояснил парламентарий.

Он также заметил, что неофициально этот документ можно назвать «Закон Бакальчук» по имени основательницы компании Wildberries.

Ранее недовольные владельцы пунктов самовывоза Wildberries начали забастовку, протестуя против решения компании взымать с них полную стоимость посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному. Ситуация сказалась на доходах как владельцев пунктов ПВЗ, так и сотрудников точек.

Компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов, а глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что министерство разбирается в сложившейся ситуации. Кроме того, проверку начали и в прокуратуре.

16 марта в пресс-службе Wildberries заявили о том, что приостановят начисление новых штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов в тех случаях, когда покупателям направляют не те товары, которые они заказывают. Онлайн-ретейлер отменил свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ.

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