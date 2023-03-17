Актер Кузнецов признался в подделке документов для отъезда из России

Актер театра и кино Александр Кузнецов заявил о том, что для своего отъезда из России во время частичной мобилизации подделал документы. Об этом пишет «Слово и Дело».

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По словам звезды «Содержанок» и «Сердца Пармы», изначально он уехал из России в начале марта 2022 года, но затем несколько раз возвращался обратно. Однако после начала частичной мобилизации принял решение эмигрировать.

«Подделал документ, что снимаюсь у [режиссера] Сарика Андреасяна в "Манюне" в Армении. Мол, играю какого-то Ивана. Я подготовил бумажку с левой печатью», — рассказал он в интервью для YouTube-шоу признанного в России иностранным агентом блогера Юрия Дудя.

Актер отметил, что при пересечении границы его попытались остановить, заявив, что на него пришла повестка. Однако Кузнецов соврал, что не пригоден к службе в армии.

После начала военной операции на Украине многие известные артисты и журналисты уехали из России. В частности, в СМИ активно обсуждался отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября 2022 года. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября того же года президент Владимир Путин объявил о ее завершении.

При этом после объявления частичной мобилизации некоторые россияне решили покинуть страну. На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, а также на границе с Казахстаном образовались огромные очереди из желающих уехать. Гражданам РФ было даже разрешено пешком пересекать границу с Грузией для того, чтобы ускорить процесс пропуска.