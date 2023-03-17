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34 минуты назад

Безработица в России обновила исторический минимум

ТАСС

Безработица в России обновила исторический минимум, в таких условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных зарплат. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам совета директоров регулятора.

Безработица в России обновила исторический минимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат", - отмечается в сообщении.

Общество,Банк России,
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