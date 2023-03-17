В кабмине призвали россиян не покупать джинсы каждый сезон

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что так не нужно делать, поскольку на производство этой одежды уходит много воды.

В эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер правительства рассказала, что в её семье заведены полезные экологические привычки. По её словам, родственники стараются покупать товары, где меньше упаковки, «я теперь мою пластик, мою стекло, сортирую мусор». Абрамченко считает, что перед покупкой нужно думать над тем, как потом можно будет утилизировать тот или иной товар.