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9 минут назад

В кабмине призвали россиян не покупать джинсы каждый сезон

Говорит Москва

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что так не нужно делать, поскольку на производство этой одежды уходит много воды.

В кабмине призвали россиян не покупать джинсы каждый сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер правительства рассказала, что в её семье заведены полезные экологические привычки. По её словам, родственники стараются покупать товары, где меньше упаковки, «я теперь мою пластик, мою стекло, сортирую мусор». Абрамченко считает, что перед покупкой нужно думать над тем, как потом можно будет утилизировать тот или иной товар.

«Пожалуйста, не покупайте джинсы каждый сезон. При их производстве используется достаточно много воды. Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — сказала вице-премьер.

Общество,Виктория Абрамченко,
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