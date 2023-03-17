Россияне зимой чаще всего выбирали для отдыха ОАЭ, Турцию и Таиланд

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что россияне чаще всего выбирали для зимнего отдыха Турцию, Таиланд и ОАЭ. Об этом говорится в сообщении на сайте АТОР.

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По информации ассоциации, на Турцию, Таиланд, ОАЭ и Египет из ТОП-10 стран пришлось 90% всех зарубежных поездок, совершенных россиянами с декабря по февраль. На остальные шесть стран пришлось всего 10% поездок. Всего за зиму страны, входящие в ТОП-10, посетили 2,425 млн человек.

Самым популярным направлением у россиян стала Турция. Путевки туда зимой стоили от 70 до 120 тыс. руб. на двоих на десять ночей. Интерес к поездкам в эту страну увеличился на 104% по сравнению с прошлой зимой.

Сильнее всего интерес у российских путешественников по сравнению с прошлой зимой вырос к Таиланду. Динамика составила 1000%. Десять ночей на двоих там можно было провести за 190 000 руб.