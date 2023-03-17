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30 минут назад

Жители России начали экономить на медицинских услугах

Говорит Москва

Число покупок в этой сфере в 2022 году упало на 21%.

Жители России начали экономить на медицинских услугах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Число покупок в этой сфере в 2022 году упал на 21%. В денежном выражении объём продаж снизился на 12%, подсчитали эксперты «СберЗдоровья» и «Платформы ОФД».

В то же время средний чек на частные медицинские услуги за 2022 год вырос на 9% по России, а в Москве — сразу на 19% (до 7 865 рублей). Эксперты объясняют такую тенденцию снижением спроса на COVID-тесты, а падение продаж — стремлением россиян к экономии.

Отмечается, что число визитов на приёмы к частным врачам в 2022 году практически не изменилось.

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