В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
49 минут назад

В Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

Елена Прошина

В деревне Старое Акташево в Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой среди местных жителей. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

В Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны, определенных пунктом 2 настоящего Указа, с 16 марта 2023 года до особого распоряжения», — говорится в тексте.

Согласно тексту указа, вспышку зафиксировали на территории личного подсобного хозяйства по улице Запрудной в деревне Старое Акташево. Оно находится в радиусе двух километров от границ эпизоотического очага. При этом опасной зоной считается территория в радиусе пяти километров от границ неблагополучного пункта.

Известно, что на данный момент сибирской язвой заразились два человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка.

На период действия карантина закрытую территорию запрещено посещать всем посторонним лицам, кроме сотрудников организации Госветслужбы России, привлеченных с целью ликвидации очага, и проживающих там людей. Также нельзя ввозить и вывозить животных, их мясо и молоко. Запрещено заготавливать и вывозить корма, въезд и выезд транспортных средств.

Общество,Олег Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий