В деревне Старое Акташево в Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой среди местных жителей. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

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«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны, определенных пунктом 2 настоящего Указа, с 16 марта 2023 года до особого распоряжения», — говорится в тексте.

Согласно тексту указа, вспышку зафиксировали на территории личного подсобного хозяйства по улице Запрудной в деревне Старое Акташево. Оно находится в радиусе двух километров от границ эпизоотического очага. При этом опасной зоной считается территория в радиусе пяти километров от границ неблагополучного пункта.

Известно, что на данный момент сибирской язвой заразились два человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка.