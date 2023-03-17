В Рязани умер актер из сериала "Дальнобойщики"

Леонид Михайлович 35 проработал в областном театре драмы и оставил сцену лишь два года назад. На счету Митника много заметных ролей, но в историю театра он вошел неистовым исполнением роли Сергея Есенина в одноименном спектакле.
В этой работе он превзошел себя, играл настолько искренне и вдохновенно, что его коллеги до сих пор с теплотой и гордостью вспоминают, как восторженно принимала постановку публика на гастролях в разных городах страны, рассказали в театре.
Леонид Митник также играл в ТЮЗе, работал диктором на областном радио и снимался в кино. В его фильмографии четыре картины - в том числе роль в сериале "Дальнобойщики".