Блогер Мэддисон подтвердил возвращение в Москву из-за рубежа

Популярный российский стример Илья "Maddyson" Давыдов впервые официально подтвердил, что вернулся в Москву после нескольких месяцев жизни в столице Сербии Белграде из-за объявления частичной мобилизации. Новое фото из столицы России он опубликовал в личном Telegram-канале.

"Впервые за много лет вылез в дорогой ресторан "Сахалин" на Арбате, так как отмечаем с женой свадьбу. Официант узнал, великолепно обслужил, поблагодарил за детство и подарил медовик со свечкой, чтобы мы загадали желание. Он даже про свадьбу знал! Это было приятно", - отметил он.

Ранее возлюбленная Мэддисона Екатерина Карелина опубликовала фотографии с обручальным кольцом и сменила фамилию на Давыдова в соцсетях. 35-летний Илья Давыдов в прошлом не был женат, но состоял в отношениях. Вскоре после начала частичной мобилизации Давыдов уехал вместе с Юрием Хованским в Сербию. Пожив пару месяцев в Белграде, блогер посетовал на разницу в жизни между двумя странами. С конца 2022 года считалось, что Мэддисон вернулся в Москву, однако блогер отказывался подтвердить эти данные.