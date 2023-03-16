Блогер Мэддисон подтвердил возвращение в Москву из-за рубежа

Популярный российский стример Илья "Maddyson" Давыдов впервые официально подтвердил, что вернулся в Москву после нескольких месяцев жизни в столице Сербии Белграде из-за объявления частичной мобилизации. Новое фото из столицы России он опубликовал в личном Telegram-канале.
"Впервые за много лет вылез в дорогой ресторан "Сахалин" на Арбате, так как отмечаем с женой свадьбу. Официант узнал, великолепно обслужил, поблагодарил за детство и подарил медовик со свечкой, чтобы мы загадали желание. Он даже про свадьбу знал! Это было приятно", - отметил он.
На снимке Мэддисон находится внутри ресторана "Сахалин" на Смоленской площади, напротив гостиницы "Золотое кольцо". Позже блогер удалил снимок, оставив лишь фото медовика, однако поклонники начали переопубликовывать новое селфи Давыдова в комментариях.
Ранее возлюбленная Мэддисона Екатерина Карелина опубликовала фотографии с обручальным кольцом и сменила фамилию на Давыдова в соцсетях. 35-летний Илья Давыдов в прошлом не был женат, но состоял в отношениях. Вскоре после начала частичной мобилизации Давыдов уехал вместе с Юрием Хованским в Сербию. Пожив пару месяцев в Белграде, блогер посетовал на разницу в жизни между двумя странами. С конца 2022 года считалось, что Мэддисон вернулся в Москву, однако блогер отказывался подтвердить эти данные.