В Башкирии родители и чиновники написали ЕГЭ по русскому языку

Уникальную возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ, получили родители школьников и все желающие в Уфе 18 марта в ходе акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". Корреспондент "РГ" тоже стала участником этой акции.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Экзамен проходил в Республиканской художественной гимназии-интернате имени К.А.Давлеткильдеева (РИХИ имени Давлеткильдеева). Уже на входе стало ясно, что к своему делу организаторы ЕГЭ отнеслись серьезно: проверка документов, термометрия, обработка рук антисептиком, и только после разрешали пройти в гардероб, где нужно было оставить не только верхнюю одежду, но и сумки.

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Второй этап проверки проходил уже на втором этаже гимназии. Здесь заранее установили ящики для сдачи мобильных телефонов, строгий охранник проверял всех с помощью металлодектора, а девушки собирали паспорта и уточняли аудитории.

- Акция в форме ЕГЭ для родителей ежегодно пользуется большим спросом. Желающие заранее записываются на участие в нем, как впрочем происходит у детей. Эта акция позволяет снять лишнее напряжение, прежде всего, у родителей, потому что учеников мы готовим к процедуре в течение всего года, - рассказывает директор РИХИ имени Давлеткильдеева Гулемеш Садыкова.

По словам руководителя пункта проведения экзамена №701, директора гимназии №3 Юлии Вяткиной, последние несколько лет ЕГЭ в Уфе проходит вполне спокойно, без нарушений. Все благодаря предварительной психологической подготовке ребят и тренировочным экзаменам, во время прохождения которых старшеклассники обретают уверенность в своих силах и меньше боятся предстоящих испытаний.

- Телефоны и другие гаджеты уже давно никто не пытается пронести, ведь есть большая вероятность, что они не понадобятся, и что их обнаружат, а это значит, что экзамен не будет сдан. Дети это отлично понимают, - считает Юлия Вяткина.

Участникам родительского ЕГЭ поблажек тоже не сделали. И даже у журналистов попросили перед началом экзамена сдать организаторам не только фото и видеоаппаратуру, но даже личные блокноты и ручки. На столах не должно было быть ничего кроме паспортов и воды.

Родителям предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. Сами задания особых трудностей ни у кого не вызвали, кроме небольшого сочинения, где нужно было определить проблемы, которые поднимает автор. Больше всего вопросов было по заполнению бланков. После окончания экзамена участникам ЕГЭ предложили самостоятельно проверить и оценить свои работы по ключам, однако КИМы и даже черновики забирать запретили.

- Моя дочь в этом году выпускается из гимназии №105. Мне было любопытно самой посмотреть, как проходит процедура ЕГЭ. Поэтому когда администрация школы пригласила на эту акцию, я сразу согласилась. Не пожалела, было интересно - поделилась уфимка Алина Мустафина. - Я считаю, что ЕГЭ - это хорошая система. Дети могут подавать документы сразу в пять вузов в любом городе и спокойно выбирать. Им не нужно, как раньше, в каждом университете отдельно сдавать экзамены. Это большое подспорье для талантливых детей, которые хорошо учатся и думают о своем будущем.

Самым старшим участником ЕГЭ для родителей стал отличник просвещения РФ, более 45 проработавший в школе 85-летний Фарит Рямов. Он решил посмотреть на ЕГЭ изнутри. По его словам, задания были несложными, но времени мало.

- Мне понравилась организация экзамена. Прежде всего тем, что здесь исключаются шпаргалки. К тому же ЕГЭ вынуждает детей готовиться по каждому предмету основательно, - заметил

Первый заместитель министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин признался, что получил большое удовольствие от написания сочинения, которое у него заняло две страницы.