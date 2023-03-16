Имущество и счета блогера Лерчек оказались под арестом

Имущество и счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее родных оказались под арестом, сообщает Telegram-канал Mash. Среди активов — недвижимость, автомобили и средства фирмы «Би ФИТ», принадлежащей Чекалиной и ее мужу Артему.

По данным Mash, после наложенного судом ареста Лерчек пришлось открыт счет в «Газпромбанке» для получения прибыли от продажи марафонов. С помощью этих средств она намерена погасить недоимку.

Ранее Чекалину и ее мужа обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям УК России. При обысках в доме четы нашли восемь слитков чистого золота 999-й пробы, паспорт США и около 10 паспортов РФ.