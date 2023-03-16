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38 минут назад

В российском вузе прокомментировали рассылку повесток студентам

Lenta.ru

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) прокомментировали рассылку повесток студентам. Представители российского вуза в беседе с изданием «Подъем» назвали это плановой работой.

До этого на региональном портале Ngs.ru появились сведения о том, что в Новосибирске студентам начали рассылать уведомления с требованием явиться в военкомат. В пресс-службе НГТУ в свою очередь заявили, что некоторые учащиеся получили повестки «для актуализации данных».

Подобные уведомления были переданы 32 студентам НГТУ. «Если они сходят и актуализируют информацию, это не значит, что их заберут служить. Мы выполняем федеральный закон. Мы обязаны оповещать студентов обо всех требованиях военкомата: явиться для актуализации данных, продлить отсрочку», — разъяснили в вузе.

Кроме того, в НГТУ напомнили, что такое оповещение практикуется «ежегодно и регулярно».

16 марта в военкомате Ярославской области заявили о раздачи повесток для уточнения данных граждан.

Еще в одном регионе начали раздавать повестки для актуализации данных россиян

Ярославская область не стала первым регионом, где начали вручать повестки для актуализации сведений. Так, данные у призывников начали уточнять в Липецкой области. По словам военного комиссара региона Валерия Герасименко, подобный шаг важен для предотвращения ошибок, которые выявили в ходе прошедшей в России частичной мобилизации.

Общество,Видео,Валерий Герасименко,
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