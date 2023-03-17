СК может проверить комика Руслана Белого за дискредитацию армии РФ

Общественники движения «Ветераны России» сообщили телеканалу RT, что они направили обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой привлечь комика Руслана Белого к ответственности за дискредитацию российской армии и «публичные призывы к экстремизму».

Общественники обратили внимание на то, что на одном из последних концертов Белый заявил, что не поддерживает специальную военную операцию, что у него половина родственников живет на Украине и что Киев не собирался первым нападать на Россию.

16 марта политика Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом), который ранее был мэром Екатеринбурга, задержали полицейские по делу о публикации экстремисткой символики. По версии правоохранителей, он опубликовал видео ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) во «ВКонтакте». При этом его жена и адвокат утверждают, что он никогда не пользовался этой соцсетью. Кроме того, последние месяцы он был под домашним арестом и ему было запрещено пользоваться интернетом.