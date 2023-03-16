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12 минут назад

Отшельнице Лыковой предложили эвакуироваться из тайги из-за запуска ракеты

Елена Прошина

Сибирскую отшельницу Агафью Лыкову заранее предупредили о новом запуске ракеты с космодрома «Байконур» и предложили эвакуироваться в безопасное место. Об этом сообщает РИА Новости.

Агафья Карповна, единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых. Она проживает на территории заповедника «Хакасский» в Южной Сибири. Через «Заимку Лыковых» проходит траектория падения ракет.

Каждый раз до запуска ракет и после специалисты проводят облеты местности, также оповещается проживающая там отшельница. На этот раз в результате облета был обнаружен фрагмент ракетоносителя, отделившийся в результате прошедших запусков. Эксперты уже начали его демонтаж.

По словам представителя заповедника, Лыкову постоянно навещают, передают посылки и письма. Кроме того, сотрудники максимально помогают ей в хозяйстве.

Общество,Видео,Агафья Лыкова,
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