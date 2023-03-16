Об этом сообщили в пресс-службе природного заказника, отметив, что Лыкову предупредили о предстоящем запуске и предложили на время эвакуироваться из заимки, пишет РИА Новости.

Агафья Лыкова — единственная представительница семьи староверов, живших в изоляции с 1937 года. Геологи обнаружили таёжных жителей в Западных Саянах в 1978 году. 78-летнюю отшельницу систематически навещают работники заповедника. Ей оказывают необходимую помощь по хозяйству, передают посылки, письма и гостинцы, указано в материале.