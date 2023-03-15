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47 минут назад

Общество "Знание" проведет марафон в День воссоединения Крыма с Россией

Газета.Ruиещё 2

Российское общество "Знание" 18 марта проведет просветительский марафон "Крым: из прошлого в настоящее", сообщается на сайте организации. Отмечается, что мероприятие посвящено историческим событиям с 1783 по 2023 год.

Общество "Знание" проведет марафон в День воссоединения Крыма с Россией
Фото: Российское общество «Знание»Российское общество «Знание»

Марафон пройдет сразу на двух площадках: в региональной студии общества "Знание" в Москве и в детском центре "Артек".

"Символично, что второй площадкой марафона, помимо Москвы, станет МДЦ "Артек" – центр-символ советского и российского просвещения и воспитания талантливой молодежи. Для этого на площадке лагеря будет застроена мультимедийная студия общества "Знание". К марафону присоединятся юные артековцы – участники первой весенней смены 2023 года "Весна. Вдохновение. Творчество" из 89 регионов страны", - говорится в сообщении.

Организаторы рассказали, что на марафоне "Крым: из прошлого в настоящее" выступят выдающиеся историки, деятели науки, искусства и просвещения, а также представители органов государственной власти.

Кроме того, зрители марафона обсудят с приглашенными гостями сложные исторические периоды взаимоотношений между Крымом и Россией, а также вопросы современного опережающего развития полуострова.

Также участники узнают о том, как меняется жизнь Крыма после воссоединения с Россией благодаря достижениям в области образования, экономики и туризма, и о том, как эти преобразования воспринимаются молодежью.

Общество,
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