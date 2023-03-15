Умер физик-теоретик Александр Андреев

Физик-теоретик, академик и вице-президент Российской академии наук в 1991–2013 годах Александр Андреев скончался в возрасте 83 лет.

Фото: ras.ru ras.ru

Об этом говорится в сообщении на сайте дирекции Физического института РАН им. П. Н. Лебедева (ФИАН).

В ФИАН назвали Андреева одним из крупнейших российских физиков-теоретиков.

О месте и времени похорон Андреева сообщат дополнительно.