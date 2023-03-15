Умер физик-теоретик Александр Андреев

Физик-теоретик, академик и вице-президент Российской академии наук в 1991–2013 годах Александр Андреев скончался в возрасте 83 лет.
Об этом говорится в сообщении на сайте дирекции Физического института РАН им. П. Н. Лебедева (ФИАН).
В ФИАН назвали Андреева одним из крупнейших российских физиков-теоретиков.
О месте и времени похорон Андреева сообщат дополнительно.
В феврале сообщалось, что основоположник современной биоэнергетики, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова академик Владимир Скулачёв скончался на 88-м году жизни.