В России появился новый памятник природы

Природной территории «Устиновский каньон», расположенной возле Миасса в Челябинской области, присвоили статус памятника природы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии региона.

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На территории можно увидеть каньон реки Миасс с панорамными видами, а также множество карстовых форм рельефа — пещеры, гроты, воронки, подземные полости. Наиболее известна Устиновская арка длиной около пяти и высотой до двух метров. Через нее свободно может пройти человек.

Как сообщил министр экологии области Сергей Лихачев, долина реки Миасс является частью мощного материкового экологического коридора. Это также известное в археологии и палеонтологии местонахождение, где обнаружили много ископаемых останков древних животных и временные жилища древних людей.

В планах властей — создание на территории Устиновского каньона тропы для развития экотуризма. На территории будет запрещено добывать полезные ископаемые, сбрасывать сточные и дренажные воды в водные объекты и другие участки местности, рубить деревья и пасти скот.