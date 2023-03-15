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14 минут назад

В России появился новый памятник природы

Lenta.ru

Природной территории «Устиновский каньон», расположенной возле Миасса в Челябинской области, присвоили статус памятника природы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии региона.

В России появился новый памятник природы
Фото: Public domainPublic domain

На территории можно увидеть каньон реки Миасс с панорамными видами, а также множество карстовых форм рельефа — пещеры, гроты, воронки, подземные полости. Наиболее известна Устиновская арка длиной около пяти и высотой до двух метров. Через нее свободно может пройти человек.

Как сообщил министр экологии области Сергей Лихачев, долина реки Миасс является частью мощного материкового экологического коридора. Это также известное в археологии и палеонтологии местонахождение, где обнаружили много ископаемых останков древних животных и временные жилища древних людей.

В планах властей — создание на территории Устиновского каньона тропы для развития экотуризма. На территории будет запрещено добывать полезные ископаемые, сбрасывать сточные и дренажные воды в водные объекты и другие участки местности, рубить деревья и пасти скот.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Зюрактуль» в Челябинской области появится тропа для людей с ограниченными возможностями. Тропа будет доступна всем желающим независимо от их физической подготовки или возраста. На ней планируется разместить ксилофоны и зоны медитации.

Общество,Сергей Лихачев,
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