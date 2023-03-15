Мишустин ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с ЕГЭ. Он уточнил, что перед принятием решений об отмене системы, следует тщательно проанализировать последствия такой меры, пишет «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что вопрос о возможной отмене ЕГЭ подняли на встрече с Мишустиным члены фракции «Справедливой России».

Премьер подчеркнул, что вопрос об отмене или переформатировании ЕГЭ необходимо детально обдумать, рассмотреть все его аспекты.

«Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей - надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы и минусы, надо все посмотреть», - пояснил Мишустин.

Премьер заметил, что поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача вывести российскую экономику на новые рубежи требует от парламентариев взвешенных решений.