Мишустин ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с ЕГЭ. Он уточнил, что перед принятием решений об отмене системы, следует тщательно проанализировать последствия такой меры, пишет «Прайм».
Отмечается, что вопрос о возможной отмене ЕГЭ подняли на встрече с Мишустиным члены фракции «Справедливой России».
Премьер подчеркнул, что вопрос об отмене или переформатировании ЕГЭ необходимо детально обдумать, рассмотреть все его аспекты.
«Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей - надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы и минусы, надо все посмотреть», - пояснил Мишустин.
Премьер заметил, что поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача вывести российскую экономику на новые рубежи требует от парламентариев взвешенных решений.
Напомним, что после выступления главы государства перед Федеральным собранием в обществе началась дискуссия о реформах в образовательной сфере. В том числе, была затронута и тема ЕГЭ. Официальные лица высказались как за сохранение существующей системы сдачи экзаменов, так и за ее отмену.