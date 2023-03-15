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32 минуты назад

Мишустин призвал взвешенно отнестись к вопросу об отмене ЕГЭ

Илья Родин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с ЕГЭ. Он уточнил, что перед принятием решений об отмене системы, следует тщательно проанализировать последствия такой меры, пишет «Прайм».

Мишустин ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что вопрос о возможной отмене ЕГЭ подняли на встрече с Мишустиным члены фракции «Справедливой России».

Премьер подчеркнул, что вопрос об отмене или переформатировании ЕГЭ необходимо детально обдумать, рассмотреть все его аспекты.

«Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей - надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы и минусы, надо все посмотреть», - пояснил Мишустин.

Премьер заметил, что поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача вывести российскую экономику на новые рубежи требует от парламентариев взвешенных решений.

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Напомним, что после выступления главы государства перед Федеральным собранием в обществе началась дискуссия о реформах в образовательной сфере. В том числе, была затронута и тема ЕГЭ. Официальные лица высказались как за сохранение существующей системы сдачи экзаменов, так и за ее отмену.

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Справедливая Россия,
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