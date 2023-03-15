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56 минут назад

Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ

Lenta.ru

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард от имени президента Украины Владимира Зеленского. Запись беседы пранкеры опубликовали в среду, 15 марта, на Rutube.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ
Фото: lenta.rulenta.ru

В ходе беседы Лагард рассказала пранкерам, представившимся Зеленским, о кризисе в странах Европы. «У нас есть проблема с инфляцией из-за проблемных областей, которые мы так и не смогли улучшить после окончания пандемии коронавируса. Цены сначала выросли только из-за стоимости энергоносителей, а затем постепенно за счет роста стоимости удобрений, в частности, цены на продукты питания, а теперь практически повсеместно», — отметила глава ЕЦБ.

По ее словам, инфляция, которая, по прогнозам, должна была быть временной, «длится гораздо дольше, чем предполагалось, и на гораздо более высоком уровне, чем ожидалось».

Также Лагард похвалила главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину. «Я думаю, что Эльвира, которую я отлично знаю, очень хорошая глава Центрального банка. Она очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки. (...) Так что она проделала великолепную работу. Я без колебаний говорю это», — сказала она и добавила, что действия глава регулятора «помогли предотвратить крайне высокую инфляцию» в России.

YouTube заблокировал каналы пранкеров Вована и Лексуса

Ранее российские пранкеры поговорили с бывшим главой британского МИД Уильямом Хейгом. В ходе беседы экс-министр заявил о невозможности сменить власть в России извне.

Общество,Алексей Столяров,Уильям Хейг,Владимир Зеленский,Кристин Лагард,Владимир Кузнецов,Эльвира Набиуллина,ЕЦБ,
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