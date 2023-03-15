Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард от имени президента Украины Владимира Зеленского. Запись беседы пранкеры опубликовали в среду, 15 марта, на Rutube.
В ходе беседы Лагард рассказала пранкерам, представившимся Зеленским, о кризисе в странах Европы. «У нас есть проблема с инфляцией из-за проблемных областей, которые мы так и не смогли улучшить после окончания пандемии коронавируса. Цены сначала выросли только из-за стоимости энергоносителей, а затем постепенно за счет роста стоимости удобрений, в частности, цены на продукты питания, а теперь практически повсеместно», — отметила глава ЕЦБ.
По ее словам, инфляция, которая, по прогнозам, должна была быть временной, «длится гораздо дольше, чем предполагалось, и на гораздо более высоком уровне, чем ожидалось».
Также Лагард похвалила главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину. «Я думаю, что Эльвира, которую я отлично знаю, очень хорошая глава Центрального банка. Она очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки. (...) Так что она проделала великолепную работу. Я без колебаний говорю это», — сказала она и добавила, что действия глава регулятора «помогли предотвратить крайне высокую инфляцию» в России.
Ранее российские пранкеры поговорили с бывшим главой британского МИД Уильямом Хейгом. В ходе беседы экс-министр заявил о невозможности сменить власть в России извне.