Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ

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В ходе беседы Лагард рассказала пранкерам, представившимся Зеленским, о кризисе в странах Европы. «У нас есть проблема с инфляцией из-за проблемных областей, которые мы так и не смогли улучшить после окончания пандемии коронавируса. Цены сначала выросли только из-за стоимости энергоносителей, а затем постепенно за счет роста стоимости удобрений, в частности, цены на продукты питания, а теперь практически повсеместно», — отметила глава ЕЦБ.

По ее словам, инфляция, которая, по прогнозам, должна была быть временной, «длится гораздо дольше, чем предполагалось, и на гораздо более высоком уровне, чем ожидалось».

Также Лагард похвалила главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину. «Я думаю, что Эльвира, которую я отлично знаю, очень хорошая глава Центрального банка. Она очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки. (...) Так что она проделала великолепную работу. Я без колебаний говорю это», — сказала она и добавила, что действия глава регулятора «помогли предотвратить крайне высокую инфляцию» в России.