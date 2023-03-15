Музыканта Александра Розенбаума выписали из больницы, он находится в хорошем самочувствии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его продюсера Беллу Купсину.
«Все хорошо, спасибо, он хорошо себя чувствует», — сказала она в ответ на вопрос о самочувствии певца.
Напомним, что Розенбаума госпитализировали в Красноярске во время гастролей в понедельник, 13 марта. По сообщениям СМИ, 71-летний музыкант якобы пожаловался на боли в ноге. Врачи обнаружили в ней тромб, который экстренно удалили.
Во вторник, 14 марта, Розенбаум вышел на связь с поклонниками и заявил, что с его здоровьем все в порядке, однако концерт в Братске, который должен был состояться 15 марта, пришлось перенести. Как отмечал губернатор Красноярского края Александр Усс, ситуация была непростая, однако медики показали высокий профессионализм и быстро выполнили операцию.