Музыканта Александра Розенбаума выписали из больницы, он находится в хорошем самочувствии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его продюсера Беллу Купсину.

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«Все хорошо, спасибо, он хорошо себя чувствует», — сказала она в ответ на вопрос о самочувствии певца.

Напомним, что Розенбаума госпитализировали в Красноярске во время гастролей в понедельник, 13 марта. По сообщениям СМИ, 71-летний музыкант якобы пожаловался на боли в ноге. Врачи обнаружили в ней тромб, который экстренно удалили.