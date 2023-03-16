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28 минут назад

Глава СК запросил доклад о ситуации с подростком, который впал в кому после операции в Москве

Агентство «Москва»иещё 2

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации с подростком, который впал в кому после проведения операции в Москве.

Подросток впал в кому после операции в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Председатель СКР Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе процессуальной проверки, организованной по заявлению родителей подростка, который впал в кому в больнице. По словам родителей, их сыну 2009 года рождения была проведена плановая операция, после которой наступила клиническая смерть. После реанимационных мероприятий подросток впал в кому», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Главное следственное управление СК России по Москве устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Общество,Андрей Стрижов,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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