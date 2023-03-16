Подросток впал в кому после операции в Москве

«Председатель СКР Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе процессуальной проверки, организованной по заявлению родителей подростка, который впал в кому в больнице. По словам родителей, их сыну 2009 года рождения была проведена плановая операция, после которой наступила клиническая смерть. После реанимационных мероприятий подросток впал в кому», - говорится в сообщении.