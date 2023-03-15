У двух жителей Цивильского района Чувашии подтвердилось заражение сибирской язвой, их жизни ничего не угрожает. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Олег Николаев.

По его словам, в связи с заражением сибирской язвой двух жителей республики было проведено оперативное совещание.

«Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный», - пояснил он.

Николаев отметил, что все, кто контактировал с заболевшими, здоровы и находятся под наблюдением врачей. В регионе проводятся все необходимые мероприятия «по недопущению распространения инфекции».

«Главная задача – обеспечение безопасности жителей нашего региона, и она будет выполнена», - заверил глава Чувашии.