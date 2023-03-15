Пока вы спали: посол России об инциденте с MQ-9 и угроза Эр-Рияда ограничить поставки нефти

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг «все инсинуации американской стороны» относительно инцидента с беспилотником MQ-9 над Черным морем. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.
По словам Антонова, он был приглашен в Госдепартамент, где отметил, что MQ-9 нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства.
«Исходим из того, что Соединенные Штаты воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи российских рубежей», - подчеркнул дипломат.
Министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предупредил, что в случае введения потолка цен на нефть, ее поставки будут ограничены. Об этом он заявил в интервью Energy Intelligence.
Таким образом принц прокомментировал инициативу No Oil Producing and Exporting Cartels Act, предусматривающую, что США смогут предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.
«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки», - заметил Абдель Азиз бен Сальман.
Министерство транспорта России разрабатывает механизм, которым будет запрещено таксистам работать больше 12 часов в сутки и получать новые заказы, просто сменив агрегатора. Об этом сообщает газета «Известия».
Также в министерстве считают необходимым, чтобы водитель после начала смены брал перерыв не позже, чем через пять часов. Иначе ему будет временно ограничен доступ к заказам. При этом опрошенные изданием эксперты указали на то, что пока нет единой федеральной системы полноценного обмена данных между агрегаторами, и важно вводить ограничения так, чтобы они не повлияли на средний заработок водителей такси.
Пять голов норвежского форварда Эрлинга Холанна позволили английскому клубу «Манчестер Сити» разгромить немецкий «Лейпциг» и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом пишет «Коммерсант».
Ответный матч первого раунда play-off на своем поле против «Лейпцига» закончился со счетом 7:0 в пользу английской команды. По одному голу в ворота немцев также забили Илкай Гюндоган и Кевин де Брейне. При этом по итогам встречи Эрлинг Холанн стал третьим футболистом за всю историю Лиги, сумевшим забить пять голов в одном матче. Ранее это удавалось только Лионелю Месси и Луису Адриано.
Уход иностранных компаний из России запустил процесс замещения европейских специалистов экспатами из других стран и снижения среднего чека на арендуемые ими квартиры. Об этом рассказала РИА Недвижимость директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова.
«Средний бюджет, по которому экспаты арендовали квартиры в Москве, где проживает основная их доля, в марте 2022 года составлял около 270 тысяч рублей за объект в месяц. По итогам февраля 2023 года средний бюджет аренды квартиры экспатами составляет 216 тысяч рублей за объект в месяц», - отметила она.