Пока вы спали: посол России об инциденте с MQ-9 и угроза Эр-Рияда ограничить поставки нефти

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Посол России Антонов прокомментировал инцидент с беспилотником США

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг «все инсинуации американской стороны» относительно инцидента с беспилотником MQ-9 над Черным морем. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

По словам Антонова, он был приглашен в Госдепартамент, где отметил, что MQ-9 нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства.

«Исходим из того, что Соединенные Штаты воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи российских рубежей», - подчеркнул дипломат.

Эр-Рияд пригрозил отказом от поставок нефти из-за ввода потолка цен

Министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предупредил, что в случае введения потолка цен на нефть, ее поставки будут ограничены. Об этом он заявил в интервью Energy Intelligence.

Таким образом принц прокомментировал инициативу No Oil Producing and Exporting Cartels Act, предусматривающую, что США смогут предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки», - заметил Абдель Азиз бен Сальман.

Минтранс России готовит новые ограничения в работе такси

Министерство транспорта России разрабатывает механизм, которым будет запрещено таксистам работать больше 12 часов в сутки и получать новые заказы, просто сменив агрегатора. Об этом сообщает газета «Известия».

Также в министерстве считают необходимым, чтобы водитель после начала смены брал перерыв не позже, чем через пять часов. Иначе ему будет временно ограничен доступ к заказам. При этом опрошенные изданием эксперты указали на то, что пока нет единой федеральной системы полноценного обмена данных между агрегаторами, и важно вводить ограничения так, чтобы они не повлияли на средний заработок водителей такси.

«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» в Лиге чемпионов

Пять голов норвежского форварда Эрлинга Холанна позволили английскому клубу «Манчестер Сити» разгромить немецкий «Лейпциг» и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом пишет «Коммерсант».

Ответный матч первого раунда play-off на своем поле против «Лейпцига» закончился со счетом 7:0 в пользу английской команды. По одному голу в ворота немцев также забили Илкай Гюндоган и Кевин де Брейне. При этом по итогам встречи Эрлинг Холанн стал третьим футболистом за всю историю Лиги, сумевшим забить пять голов в одном матче. Ранее это удавалось только Лионелю Месси и Луису Адриано.

Экспаты стали арендовать более дешевое жилье в России

Уход иностранных компаний из России запустил процесс замещения европейских специалистов экспатами из других стран и снижения среднего чека на арендуемые ими квартиры. Об этом рассказала РИА Недвижимость директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова.