Умер советский диссидент Сергей Григорьянц

Советский диссидент и бывший политзаключенный Сергей Григорьянц умер на 82-м году жизни, сообщает BBC со ссылкой на его дочь Анну.

В 1975 году Григорьянц был арестован и приговорен к пяти годам заключения по обвинению в продаже запрещенных журналов. В начале 1980-х его вновь обвинили в антисоветской агитации. После выхода на свободу в 1987 году Григорьянц возобновил правозащитную деятельность.