Артист Мадянов высказался об уехавших из РФ актерах

«Конечно, это предательство — взять и уехать. Ты предал могилы деда, бабушки, папы, мамы, которые вот здесь закопаны — на Ваганьковском, на Троекуровском. А ты просто взял — тьфу — и плюнул на могилу. На могилы друзей, знакомых. На собственную фамилию. А что дальше-то? Как ты потом сюда-то вернешься?» — сказал артист.