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16 минут назад

Артист Мадянов высказался об уехавших из РФ актерах

Елена Прошина

Заслуженный артист России Роман Мадянов в беседе с «Аргументами и фактами» высказал свое отношение к уехавшим из РФ актерам. Он назвал это предательством.

Артист Мадянов высказался об уехавших из РФ актерах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мадянов считает, что «у каждого человека был свой выбор в этой ситуации», но он его «никогда не поймет и не примет».

«Конечно, это предательство — взять и уехать. Ты предал могилы деда, бабушки, папы, мамы, которые вот здесь закопаны — на Ваганьковском, на Троекуровском. А ты просто взял — тьфу — и плюнул на могилу. На могилы друзей, знакомых. На собственную фамилию. А что дальше-то? Как ты потом сюда-то вернешься?» — сказал артист.

Он уверен, что не только он, но и другие «никогда не простят» уехавших, выступающих на западном телевидении. Мадянов считает «ужасным — отрываться от Родины и своих близких». Артист подчеркнул, что не завидует всем уехавшим, поскольку у них «печальное будущее».

Общество,Роман Мадянов,
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