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1 час назад

Новорожденных детенышей капибары показали на видео

Денис Фьючин

В Ленинградском зоопарке 13 февраля у капибары родились детеныши. Об этом сообщает "Фонтанка" в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«У нас радостная новость! 13 февраля, прямо перед Днём всех влюблённых, у нашей парочки капибар Ермака и Кайсы появились на свет три детёныша — два мальчика и одна девочка», - пишет пресс-служба зоопарка.

Сообщают, что зоопарк уже объявил конкурс на имя малышам.

Ранее Ленинградский зоопарк поделился в своем Telegram-канале видео с «танцующими» японскими журавлями.

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