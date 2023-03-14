Новорожденных детенышей капибары показали на видео

В Ленинградском зоопарке 13 февраля у капибары родились детеныши. Об этом сообщает "Фонтанка" в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
«У нас радостная новость! 13 февраля, прямо перед Днём всех влюблённых, у нашей парочки капибар Ермака и Кайсы появились на свет три детёныша — два мальчика и одна девочка», - пишет пресс-служба зоопарка.
Сообщают, что зоопарк уже объявил конкурс на имя малышам.
Ранее Ленинградский зоопарк поделился в своем Telegram-канале видео с «танцующими» японскими журавлями.