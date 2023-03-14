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18 минут назад

Умер актер Александр Толубаев

Елена Прошина

На 73-м году жизни после продолжительной болезни умер актер и режиссер Александр Толубаев. Об этом сообщает Воронежское отделение Союза театральных деятелей России «Дом актера».

Умер актер Александр Толубаев
Фото: vdomeaktera.comvdomeaktera.com

Директор учреждения Вера Ильяшенко в беседе с ТАСС уточнила, что Толубаев ушел из жизни 7 марта. Похороны прошли 9 марта. По словам Ильяшенко, актера похоронили в Семилуках, где также находятся его родители. Она отметила, что Толубаев переехал из Москвы в Воронеж около пяти лет назад, чтобы ухаживать за пожилой матерью. В городе он активно сотрудничал с творческим центром «Антреприза», где поставил «Не все коту масленица», «В бегах» и «Наваждение».

На счету Толубаева 36 ролей. Он наиболее известен по участию в телесериалах «Склифосовский», «Высший пилотаж» и фильмах «Банды», «Обворожительная планета» и «Розыск».

Общество,Александр Толубаев,
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