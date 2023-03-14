Умер актер Александр Толубаев

Директор учреждения Вера Ильяшенко в беседе с ТАСС уточнила, что Толубаев ушел из жизни 7 марта. Похороны прошли 9 марта. По словам Ильяшенко, актера похоронили в Семилуках, где также находятся его родители. Она отметила, что Толубаев переехал из Москвы в Воронеж около пяти лет назад, чтобы ухаживать за пожилой матерью. В городе он активно сотрудничал с творческим центром «Антреприза», где поставил «Не все коту масленица», «В бегах» и «Наваждение».