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1 час назад

В Саратове оштрафовали бар, в который не пустили военнослужащего в форме

Газета.Ruиещё 2

В Саратове суд принял решение оштрафовать ООО "Быки", которой принадлежит бар, отказавший в обслуживании военнослужащему в форме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

В Саратове оштрафовали бар, в который не пустили военнослужащего в форме
Фото: FreepikFreepik

Напомним, инцидент произошел 26 ноября прошлого года в баре Harat's. В тот вечер 43-летний военный решил встретиться в свой увольнительный с другом, однако его не пустили в заведение. Как военнослужащему объяснил бармен, в паб нельзя заходить ни в военной, ни в спортивной форме — допускается только полицейская, и то при исполнении.

После того, как о случившемся стало известно СМИ, местная прокуратура потребовала внепланово проверить заведение. По данным инспекции труда, во время проверки организация отказалась предоставлять документы.

В результате суд признал компанию виновной в воспрепятствовании законной деятельности должностного лица органа государственного контроля и обязал выплатить штраф. Аналогичное наказание назначили должностному лицу ООО "Быки".

Ранее стало известно, что в Новосибирске военных не пустили в клуб, обвинив мобилизованных в драках и "поножовщине".

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