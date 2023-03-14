В Саратове оштрафовали бар, в который не пустили военнослужащего в форме

В Саратове суд принял решение оштрафовать ООО "Быки", которой принадлежит бар, отказавший в обслуживании военнослужащему в форме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда региона.
Напомним, инцидент произошел 26 ноября прошлого года в баре Harat's. В тот вечер 43-летний военный решил встретиться в свой увольнительный с другом, однако его не пустили в заведение. Как военнослужащему объяснил бармен, в паб нельзя заходить ни в военной, ни в спортивной форме — допускается только полицейская, и то при исполнении.
После того, как о случившемся стало известно СМИ, местная прокуратура потребовала внепланово проверить заведение. По данным инспекции труда, во время проверки организация отказалась предоставлять документы.
В результате суд признал компанию виновной в воспрепятствовании законной деятельности должностного лица органа государственного контроля и обязал выплатить штраф. Аналогичное наказание назначили должностному лицу ООО "Быки".
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