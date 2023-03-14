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17 минут назад

Путин рассказал о списке приоритетных для отсрочки от армии профессий

Lenta.ruиещё 6

Минпромторг подготовил и передал в Минобороны список приоритетных для отсрочки от армии профессий сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом рассказал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Путин рассказал о списке приоритетных для отсрочки от армии профессий
Фото: ТАССТАСС

Во время общения с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода глава государства подчеркнул, в список Минпромторга вошли профессии и направления, которые наиболее важны с точки зрения кадрового потенциала.

«Они [Минпромторг и Минобороны] сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», — сообщил президент.

Общество,Владимир Путин,Улан-Удэнский авиационный завод,Минпромторг,
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