Путин рассказал о списке приоритетных для отсрочки от армии профессий

Минпромторг подготовил и передал в Минобороны список приоритетных для отсрочки от армии профессий сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом рассказал президент России Владимир Путин , пишет ТАСС.

Во время общения с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода глава государства подчеркнул, в список Минпромторга вошли профессии и направления, которые наиболее важны с точки зрения кадрового потенциала.