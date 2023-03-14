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56 минут назад

Губернатор Красноярского края рассказал об операции Розенбаума

Никита Бородкин

Певца Александра Розенбаума успешно прооперировали в Красноярске. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Губернатор Красноярского края рассказал об операции Розенбаума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ситуация была непростая, однако медики справились со своей задачей.

«В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу», — написал глава региона.

Усс добавил, что уже поговорил по телефону с Розенбаумом, пожелав ему от имени земляков скорейшего восстановления. Сам музыкант уже «полон оптимизма», а также благодарит врачей и всех, кто его поддерживает.

Врачи раскрыли подробности госпитализации Розенбаума

Напомним, что Розенбаума госпитализировали во время гастролей в понедельник, 13 марта. Позднее певец прокомментировал ситуацию в соцсетях, заявив, что с его здоровьем уже все в порядке, однако концерт, намеченный в Братске на 15 марта, придется перенести. По сообщениям СМИ, 71-летний певец якобы пожаловался на боли в ноге. Медики обнаружили там тромб, который экстренно удалили.

Общество,Александр Розенбаум,Александр Усс,
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