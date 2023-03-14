Губернатор Красноярского края рассказал об операции Розенбаума

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По его словам, ситуация была непростая, однако медики справились со своей задачей.

«В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу», — написал глава региона.

Усс добавил, что уже поговорил по телефону с Розенбаумом, пожелав ему от имени земляков скорейшего восстановления. Сам музыкант уже «полон оптимизма», а также благодарит врачей и всех, кто его поддерживает.