В Воронеже умер актер Александр Толубаев

Последнее время Толубаев жил в Воронеже и активно сотрудничал с творческим центром "Антреприза", где поставил "Не все коту масленица" А. Островского, "Наваждение" по рассказам А. Аверченко, "В бегах" по малоизвестной пьесе С. Рассохина и В. Преображенского. Его спектакли - в них режиссер нередко участвовал сам, - любили и актеры, и зрители.