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32 минуты назад

В Воронеже умер актер Александр Толубаев

Российская Газета

В Воронеже после тяжелой продолжительной болезни скончался актер и режиссер Александр Толубаев. Ему было 72 года.

В Воронеже умер актер Александр Толубаев
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Творческая жизнь Александра Николаевича была связана с театрами многих городов - в их числе Воронеж, Липецк, Москва.

Последнее время Толубаев жил в Воронеже и активно сотрудничал с творческим центром "Антреприза", где поставил "Не все коту масленица" А. Островского, "Наваждение" по рассказам А. Аверченко, "В бегах" по малоизвестной пьесе С. Рассохина и В. Преображенского. Его спектакли - в них режиссер нередко участвовал сам, - любили и актеры, и зрители.

Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком, рассказали в региональном отделении Союза театральных деятелей России.

Общество,Александр Толубаев,
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