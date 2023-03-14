Вирусологи оценили слова главы ВОЗ о победе над пандемией COVID-19

Основной мерой защиты населения от коронавируса по-прежнему остается вакцинация, так как это заболевание останется с нами надолго, победить его полностью пока не удалось. Такое заявление сделал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

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Чепурнов уточнил, что коронавирус все реже вызывает серьезные осложнения и постепенно переходит в разряд аналогов гриппа.

При этом нельзя исключать возможность неприятных мутаций и рекомбинации с другими вариантами коронавируса, но специалисты надеются, что этого не случится, передает НСН.

Директор института вирусологии Александр Пронин выразил согласие с мнением коллеги. Он добавил, что Россия успешно справилась с вызовом пандемии: в нашей стране была создана одна из лучших вакцин, передает ФАН.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить о завершении пандемии COVID-19 в 2023 году, после чего будет отменён режим международной чрезвычайной ситуации. Такое заявление глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Царьград.