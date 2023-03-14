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34 минуты назад

Вирусологи оценили слова главы ВОЗ о победе над пандемией COVID-19

Вечерняя Москва

Основной мерой защиты населения от коронавируса по-прежнему остается вакцинация, так как это заболевание останется с нами надолго, победить его полностью пока не удалось. Такое заявление сделал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вирусологи оценили слова главы ВОЗ о победе над пандемией COVID-19
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Чепурнов уточнил, что коронавирус все реже вызывает серьезные осложнения и постепенно переходит в разряд аналогов гриппа.

При этом нельзя исключать возможность неприятных мутаций и рекомбинации с другими вариантами коронавируса, но специалисты надеются, что этого не случится, передает НСН.

Директор института вирусологии Александр Пронин выразил согласие с мнением коллеги. Он добавил, что Россия успешно справилась с вызовом пандемии: в нашей стране была создана одна из лучших вакцин, передает ФАН.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить о завершении пандемии COVID-19 в 2023 году, после чего будет отменён режим международной чрезвычайной ситуации. Такое заявление глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Царьград.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».

Общество,Александр Чепурнов,Александр Пронин,ВОЗ,
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