Рыбников объяснил, почему уволил музыкантов из театра Градского

Композитор, новый художественный руководитель театра «Градский Холл» Алексей Рыбников объяснил, почему некоторые музыканты были уволены из учреждения. Его слова цитирует kp.ru.
«Они числились в других оркестрах, работая здесь на полставки. В музыкальном театре должен быть свой штатный оркестр. Я предложил концертмейстеру вместе со всеми музыкантами перейти к нам в штат. Они отказались, поэтому мы были вынуждены искать других музыкантов на полную ставку и продолжаем этот поиск», — поделился Рыбников.
Также композитор ответил на обвинения в том, что ему все равно на культурное наследие Александра Градского.
«В январе проходили концерты памяти Владимира Высоцкого, раньше эти вечера проводились под руководством и при участии Александра Борисовича. Ни о каком неуважении к наследию Маэстро речи не идет», — считает Рыбников.
Ранее представители камерного оркестра театра «Градский Холл» сообщили, что были уволены со своих постов. Музыканты заявили, что их «вынудили уволиться».