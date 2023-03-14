Рыбников объяснил, почему уволил музыкантов из театра Градского

«Они числились в других оркестрах, работая здесь на полставки. В музыкальном театре должен быть свой штатный оркестр. Я предложил концертмейстеру вместе со всеми музыкантами перейти к нам в штат. Они отказались, поэтому мы были вынуждены искать других музыкантов на полную ставку и продолжаем этот поиск», — поделился Рыбников.