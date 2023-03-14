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Товарный экспорт России в 2022 году достиг рекордных значений

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Российский товарный экспорт в 2022 году достиг рекордного значения в $591,5 млрд, а профицит торговли товарами оказался на уровне $332,4 млрд, что также является рекордом. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России пишет РБК.

Драйвером экспортного роста в 2022 году стали товары, не попавшие под санкции, в том числе цветные металлы, среди которых самый внушительный рост стоимостных объемов экспорта показал никель. При этом снижение импорта машин и оборудования оказалось не таким значительным, как ожидали эксперты. Однако они прогнозируют, что в 2023 году импорт промышленного оборудования может сократиться из-за дополнительного давления на третьи страны.

Вашингтон призвал Си Цзиньпина к разговору с Зеленским

США призывают китайского лидера Си Цзиньпина поговорить напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «услышать не только российскую, но и украинскую точку зрения». Об этом заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

При этом он отметил, что Вашингтон уже обсуждал с Киевом возможный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином, однако украинская сторона пока не получила официального подтверждения от Пекина, что такая встреча состоится.

В России растет число поломок бытовой техники

За последний год в России выросло количество обращений по поводу гарантийного ремонта бытовой техники, что может быть связано с уходом ряда иностранных производителей и увеличением доли российских и китайских товаров. В основном ухудшилось качество малой бытовой техники низкой стоимости, в том числе брендов Scarlett, Kitfort, Redmond, рассказали «Коммерсанту» представители производителей и поставщиков электроники.

В пресс-службе «Ситилинка» уточнили, что чаще всего по гарантии возвращают мультиварки, мясорубки, пылесосы и парогенераторы. При этом ретейлеры отмечают, что в прошлом году доля обращений по поводу гарантийного ремонта была «стабильной и соответствовала предыдущему периоду».

Китай возобновляет выдачу всех типов виз иностранцам

Китай с 15 марта снимает введенные в связи с распространением COVID-19 ограничения и начинает выдавать все типы виз иностранным гражданам. Об этом со ссылкой на заявление консульского департамента МИД КНР пишет РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Пекин разрешит использовать для въезда в страну еще не истекшие визы, выданные до 28 марта 2020 года. Также будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань и в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров. Без оформления виз можно будет посетить и южную провинцию Гуандун группам иностранцев, которые въезжают из Гонконга и Макао.

Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России

Сербии необходимо присоединиться к санкциям против России, так как за свой отказ от санкционного давления она платит «слишком высокую цену». Об этом заявил министр экономики страны Раде Баста, пишут «Известия».