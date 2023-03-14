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25 минут назад

Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в лотерею

Lenta.ruиещё 8

Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в лотерее «Русское лото». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».

Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в лотерею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Земсков стал победителем победитель новогоднего тиража номер 1473. Он узнал о своей удаче, когда смотрел шоу «Новогодний миллиард» вместе с женой.

Мужчина не сразу обратился за выигрышем в штаб-квартиру лотереи, так как первые несколько дней супруги не могли осознать произошедшее. Затем они начали изучать порядок оформления крупного выигрыша.

По закону, после вычета налога на выигрыш победитель получит 850,1 миллиона рублей рублей.

«Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр «Столото», все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард – это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею», — отметил мужчина.

Земсков рассказал, что планирует расплатиться с кредитами и купить новый автомобиль. Он отметил, что увлекается машинами японских марок.

В общей сложности по итогам розыгрыша выигрышными стали восемь миллионов билетов. В тираже было разыграно 2,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер выиграл полмиллиарда рублей в государственную лотерею «Спортлото «4 из 20». Счастливчиком оказался житель Южно-Сахалинска Анатолий Ким.

Общество,Анатолий Ким,Столото,
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