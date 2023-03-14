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54 минуты назад

Россиянам раскрыли детали новой схемы телефонного мошенничества

Мослента

Всплеск телефонных звонков от мошенников, обвиняющих жертву в «измене Родине», зафиксировали в России. Об этом предупредил «Сбербанк».

Россиянам раскрыли детали новой схемы телефонного мошенничества
Фото: UnsplashUnsplash

«Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины», — раскрыли в банке детали новой схемы злоумышленников.

В ходе звонка аферисты вынуждают встревоженного клиента перевести средства на указанный счет или взять кредит. Мошенники заявляют, что таким образом им якобы удастся вычислить «сотрудника» банка, похитившего персональные данные клиента.

«Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии», — пояснил заместитель Председателя Правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

В России финансирование Вооруженных сил Украины наказывается сроком до 20 лет лишения свободы. Мошенники пугают жертву и пользуются эмоциональной нестабильностью, чтобы втереться в доверие.

В «Сбербанке» напомнили, что следует прекращать любые подобные телефонные разговоры, а также подключить уведомления о банковских операциях. Кроме того, нельзя сообщать никому номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты.

Ранее россиянам назвали полезную функцию телефона для защиты от аферистов. Это включение режима полета.

Общество,Станислав Кузнецов,ФСБ,Сбербанк России,
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