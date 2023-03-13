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30 минут назад

В 2024 году сохранят программу обеспечения сердечников лекарствами

Парламентская газетаиещё 1

Правительство предпримет все меры, чтобы в 2024 году продолжить финансирование программы по обеспечению бесплатными лекарствами граждан, перенесших инфаркт или инсульт. Об этом сказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Селиверстов на пресс-подходе после встречи депутатов фракции «Единая Россия» с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

В 2024 году сохранят программу обеспечения сердечников лекарствами
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Встреча проходила накануне отчета кабмина в Госдуме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что точная дата отчета Правительства в Госдуме станет известна на следующей неделе, рассматриваются 22 и 23 марта.

«Наша фракция в качестве приоритетного на разговор с Правительством вынесла вопрос сохранения программы кредитования и финансирования льготных лекарств для граждан, которые перенесли инсульт или инфаркт», — сказал Селиверстов.

С 2020 года ежегодно на эту программу уже выделяется порядка 10 млрд рублей, обратил внимание он.

«И мы поставили вопрос перед Правительством, чтобы в 2023 году изыскать возможности финансирования этой программы за счет резервов Минздрава и возможной экономии в бюджете и на 2024 год сделать эту программу строкой в бюджете», — рассказал Селиверстов.

От главы Правительства депутаты, по его словам, услышали, что в 2023 и 2024 годах Правительство предпримет все меры, чтобы эту программу сохранить.

«Она очень важна для сохранения здоровья граждан. И глава Правительства сегодня подчеркнул, что цифры смертности от летальных заболеваний, связанных с инфарктами и инсультами, уменьшаются. Это очень хороший показатель, и эта программа будет поддерживаться и финансироваться», — указал политик.

Общество,Виктор Селиверстов,Михаил Мишустин,Вячеслав Володин,Единая Россия,Госдума,
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