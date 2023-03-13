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19 минут назад

Россиянин сдал в полицию таксиста за песню «про людей на Донбассе»

Lenta.ru

В Сочи турист сдал в полицию таксиста, который во время поездки включил песню украинской рок-группы «Океан Ельзи». Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Россиянин сдал в полицию таксиста за песню «про людей на Донбассе»
Фото: Виталий Смольников / КоммерсантъВиталий Смольников / Коммерсантъ

Как пишут авторы поста, россиянин возвращался на такси в отель, когда водитель попросил разрешения послушать «песни про людей на Донбассе». Пассажир ответил, что не возражает, после чего в салоне заиграла одна из композиций «Океана Ельзи», а таксист начал разговор о ситуации на Украине.

В результате турист попросил водителя выключить музыку, и остаток пути они провели в тишине. Через некоторое время пассажир обратился в полицию, где рассказал о произошедшем, однако не стал писать заявление на таксиста.

С начала спецоперации исполнение и воспроизведение песен украинских исполнителей уже не раз приводило к скандалам и конфликтам. Похожая история произошла в декабре 2022 года в караоке-баре «Эль и стаут» на улице Яблочкова на севере Москвы. Одна из посетительниц устроила дебош из-за композиции группы «Океан Ельзи», которую заказали и спели другие отдыхающие. Муж россиянки позвонил в полицию и заявил, что в заведении исполняют «националистические песни». В это время его супруга попыталась прервать песню «Без бою» путем поломки аппаратуры. В результате заказавшие трек посетители сбежали, а недовольных клиентов доставили в отдел полиции, где на них был составлен протокол за мелкое хулиганство.

Кроме того, в октябре 2022 года финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольга Валеева вместе со своей подругой исполнили украинскую песню «Червона калина» и сняли это на видео. Записью заинтересовалась полиция. В региональном МВД объяснили, что песня считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В результате Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей, а ее подругу, опубликовавшую ролик в сети, арестовали на 10 суток.

Общество,Ольга Валеева,Украинское военизированное националистическое объединение "Азов",
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