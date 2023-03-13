В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
40 минут назад

Власти изменили правила записи в первые классы в Екатеринбурге

Ura.Ru

В 2023 году власти Екатеринбурга откроют в школах 24,6 тысячи мест. Чиновники расширили список льготников. Но это не единственное новшество, передает корреспондент URA.RU с брифинга вице-мэра по соцполитике Екатерины Сибирцевой.

Власти изменили правила записи в первые классы в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, запись в первые классы стартует в ночь на 1 апреля. «Мы еще в прошлом году перешли на использование федерального портала. Отмечу, что и в этом году мы будем использовать федеральный портал госуслуг. Это очень удобный сервис, не думаю, что какие-то проблемы возникнут, — отметила Сибирцева. — У нас во всех районах будет открыта запись с 00:00. Кампания прошлого года показала, что в [разделении районов по времени] нет необходимости».

Вице-мэр также обратила внимание, что разбивка по территориям и закрепленным за ними школам уже готова и опубликована на сайте горадминистрации. «С 15 марта откроется на портале госуслуг возможность заполнить черновик [заявления на запись]. Поэтому родителям [ночью 1 апреля] только останется нажать кнопку «отправить», — добавила Сибирцева.

Несколько лет назад братьев и сестер стали зачислять в одни образовательные учреждения — эту льготу мэрия пролоббировала на федеральном уровне. С 2023 года в число льготников добавили детей, чьи родители живут отдельно.

Общество,Екатерина Сибирцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий