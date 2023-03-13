Власти изменили правила записи в первые классы в Екатеринбурге

В 2023 году власти Екатеринбурга откроют в школах 24,6 тысячи мест. Чиновники расширили список льготников. Но это не единственное новшество, передает корреспондент URA.RU с брифинга вице-мэра по соцполитике Екатерины Сибирцевой.
По ее словам, запись в первые классы стартует в ночь на 1 апреля. «Мы еще в прошлом году перешли на использование федерального портала. Отмечу, что и в этом году мы будем использовать федеральный портал госуслуг. Это очень удобный сервис, не думаю, что какие-то проблемы возникнут, — отметила Сибирцева. — У нас во всех районах будет открыта запись с 00:00. Кампания прошлого года показала, что в [разделении районов по времени] нет необходимости».
Вице-мэр также обратила внимание, что разбивка по территориям и закрепленным за ними школам уже готова и опубликована на сайте горадминистрации. «С 15 марта откроется на портале госуслуг возможность заполнить черновик [заявления на запись]. Поэтому родителям [ночью 1 апреля] только останется нажать кнопку «отправить», — добавила Сибирцева.
Несколько лет назад братьев и сестер стали зачислять в одни образовательные учреждения — эту льготу мэрия пролоббировала на федеральном уровне. С 2023 года в число льготников добавили детей, чьи родители живут отдельно.