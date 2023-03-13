Власти изменили правила записи в первые классы в Екатеринбурге

По ее словам, запись в первые классы стартует в ночь на 1 апреля. «Мы еще в прошлом году перешли на использование федерального портала. Отмечу, что и в этом году мы будем использовать федеральный портал госуслуг. Это очень удобный сервис, не думаю, что какие-то проблемы возникнут, — отметила Сибирцева. — У нас во всех районах будет открыта запись с 00:00. Кампания прошлого года показала, что в [разделении районов по времени] нет необходимости».