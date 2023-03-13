«Стопкоронавирус.рф» остановил подсчет вакцинированных россиян

Официальный портал о коронавирусе «Стопкоронавирус.рф» объявил, что прекращает подсчитывать данные о коллективном иммунитете против COVID-19 и количестве вакцинированных, сообщает «Коммерсантъ».

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В публикации говорится, что данное решение было принято из-за того, что антитела к COVID-19 все чаще обнаруживаются у людей, которые не делали прививку и не имели клинических проявлений болезни.

В Роспотребнадзоре пояснили газете, что эта статистика была нужна для планирования ограничительных мероприятий, но в нынешних условиях динамичного появления новых вариантов SARS-CoV-2, изменения клинической картины и снижения тяжести течения заболевания это уже не нужно.

Информация о количестве вакцинированных людей будет периодически публиковаться Минздравом России вместе с данными о вакцинации от гриппа. На портале «Стопкоронавирус.рф» остается лишь статистика о ежедневно выявляемых случаях, а также числе госпитализаций и количестве выздоровевших за последние сутки.