Эксперты назвали самые негостеприимные страны мира

Специалисты Passport Index составили рейтинг самых негостеприимных стран мира в 2023 году. Первую строчку заняли Северная Корея, Афганистан и Туркменистан - в эти страны гражданам ни одной страны нельзя въехать без визы.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Второе место досталось Бутану и Ливии, в эти государства можно въехать без виз туристам из трех стран. Пьедестал замыкает Эритрея, куда свободно могут приехать путешественники из четырех стран.