Эксперты назвали самые негостеприимные страны мира

Специалисты Passport Index составили рейтинг самых негостеприимных стран мира в 2023 году. Первую строчку заняли Северная Корея, Афганистан и Туркменистан - в эти страны гражданам ни одной страны нельзя въехать без визы.
Второе место досталось Бутану и Ливии, в эти государства можно въехать без виз туристам из трех стран. Пьедестал замыкает Эритрея, куда свободно могут приехать путешественники из четырех стран.
В топ-10 недружелюбных стран также вошли Камерун, Мьянма, Йемен, Сирия, Либерия, Науру, Конго и Чад.