В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Москвичи выразили отношение к поцелуям в общественном транспорте

Мослента

Свое отношение к поцелуям в общественных местах выразили жители столицы в группе «Москва Live» социальной сети «ВКонтакте». Одни фолловеры поддержали влюбленных в принародном проявлении чувств, другие возмутились и призвали штрафовать за такое поведение.

Москвичи выразили отношение к поцелуям в общественном транспорте
Фото: ТАССТАСС

«Да пусть целуются на здоровье», «В целом, я думаю, нормальные люди относятся снисходительно к влюбленной паре», «За людей можно порадоваться», «Можно еще подсказать и показать, как надо», «У меня все хорошо в личной жизни, так что я и за других радуюсь», «Только в молодости можно насладиться чувствами, пусть целуются», «Положительно. Сам так делаю», — ответили жители столицы.

В комментариях высказались и те, кто относится к поцелуям на людях негативно. «Вообще-то любовь любит тишину», «Это станет нормой, и границы дозволенного расширятся: за поцелуями последует что-то большее. На мой взгляд, неэтично выставлять свои чувства напоказ», «Штрафовать надо за такие дела», «У таких людей мало культуры», — написали юзеры.

Ранее москвичи назвали любимые способы скоротать время в метро. Большинство респондентов — 31 процент — слушают в подземке музыку.

Общество,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий