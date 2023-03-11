В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
16 минут назад

Творческий вечер журналиста Владимира Познера в Москве отменили

Газета.Ru

Творческий вечер журналиста Владимира Познера, который был запланирован на 8 апреля, отменили, сообщается на сайте Московского международного дома музыки.

Творческий вечер Владимира Познера в Москве отменили
Фото: ТАССТАСС

«Мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено», — говорится в сообщении.

Деньги за билеты будут возвращены до 17 апреля, уточнили в организации.

Мероприятие называлось «О людях». На нем Познер хотел поделиться со зрителями своим мнением по актуальным вопросам современности.

В пресс-службе Дома музыки рассказали РИА Новости, что мероприятие отменили организаторы мероприятия.

Познер был обнаружен в США в компании Ярмольника

Программа Познера на Первом канале выходила до 28 февраля 2022 года. В марте прошлого года журналист заявил, что канал стал информационным каналом и останется таким до конца спецоперации РФ на Украине, и именно это является причиной отсутствия программы «Познер» в эфире.

Общество,Владимир Познер,Первый канал,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий