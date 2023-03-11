Творческий вечер Владимира Познера в Москве отменили

Программа Познера на Первом канале выходила до 28 февраля 2022 года. В марте прошлого года журналист заявил, что канал стал информационным каналом и останется таким до конца спецоперации РФ на Украине, и именно это является причиной отсутствия программы «Познер» в эфире.