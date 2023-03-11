Творческий вечер Владимира Познера в Москве отменили

Творческий вечер журналиста Владимира Познера, который был запланирован на 8 апреля, отменили, сообщается на сайте Московского международного дома музыки.
«Мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено», — говорится в сообщении.
Деньги за билеты будут возвращены до 17 апреля, уточнили в организации.
Мероприятие называлось «О людях». На нем Познер хотел поделиться со зрителями своим мнением по актуальным вопросам современности.
В пресс-службе Дома музыки рассказали РИА Новости, что мероприятие отменили организаторы мероприятия.
Программа Познера на Первом канале выходила до 28 февраля 2022 года. В марте прошлого года журналист заявил, что канал стал информационным каналом и останется таким до конца спецоперации РФ на Украине, и именно это является причиной отсутствия программы «Познер» в эфире.