Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Акимов

Латвийский и российский актер театра и кино Владимир Акимов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия» / 2009 год Кадр из сериала «Тайны следствия» / 2009 год

Как утверждается, артист ушел из жизни еще 1 марта. Информация о его смерти появилась только сейчас. Причина гибели не уточняется, передает издание.

Актер родился в Латвии 17 апреля 1963 года. В 1991-м окончил театральный факультет Рижской музыкальной академии, после чего служил в Даугавпилсском государственном драмтеатре. В конце 1999-х годов Акимов переехал в Санкт-Петербург и стал актером Камерного театра Владимира Малыщицкого.

Владимир Акимов известен широкой публике участием в популярных фильмах и сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Охота на Золушку» и многие другие. В послужном списке артиста перечислены 27 проектов, в съемках которых он принимал участие.