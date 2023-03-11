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21 минуту назад

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Агента национальной безопасности» Владимир Акимов

Вечерняя Москва

Латвийский и российский актер театра и кино Владимир Акимов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Акимов
Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия» / 2009 годКадр из сериала «Тайны следствия» / 2009 год

Как утверждается, артист ушел из жизни еще 1 марта. Информация о его смерти появилась только сейчас. Причина гибели не уточняется, передает издание.

Актер родился в Латвии 17 апреля 1963 года. В 1991-м окончил театральный факультет Рижской музыкальной академии, после чего служил в Даугавпилсском государственном драмтеатре. В конце 1999-х годов Акимов переехал в Санкт-Петербург и стал актером Камерного театра Владимира Малыщицкого.

Владимир Акимов известен широкой публике участием в популярных фильмах и сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Охота на Золушку» и многие другие. В послужном списке артиста перечислены 27 проектов, в съемках которых он принимал участие.

На экране актер дебютировал в 1995 году в боевике Александра Иншакова и Михаила Туманишвили «Крестоносец».

Общество,Михаил Туманишвили,Александр Иншаков,Владимир Акимов,
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