Куда съездить на машине в выходные из Москвы

Весной альтернативой дачному отдыху могут стать однодневные, двухдневные поездки из Москвы в ближайшие города: Тулу, Тверь, Калугу и другие.

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Тверь

Тверь находится на расстоянии 150 км от МКАД. По Ленинградскому шоссе несложно добраться до города. По дороге можно заглянуть в уникальный киногород «Piligrim Porto». Он находится на территории усадьбы Середниково в Солнечногорском районе Московской области.

Для того, чтобы попасть в него, следует на 34 км Ленинградского шоссе повернуть налево в сторону Фирсановки.

В киногороде находятся 40 уникальных построек в точно выверенном историческом стиле. Среди них - фрегат «Испаньола», заброшенный порт и старая крепость, Дом губернатора и гостиница «Лондон».

После посещения киногорода можно вернуться домой, если устали. А если нет - то все же доехать до Твери.

Сердцем бывшей столицы Тверского княжества является городской кремль, который входит в обязательную экскурсионную программу. Кроме того, в нем есть достопримечательности, связанные как с прежними правителями, так и с нашими современниками.

В городских кафе кормят сытно, вкусно и по очень разумным ценам.

Коломна

Коломна - один из прелестнейших старинных российских городов. Добраться до него на машине можно за 2-3 часа.

Центр города очень живописен, стилизован под старину. На улочках располагаются многочисленные кафе и магазины. Есть музеи пастилы, мыла, самоваров, трамваев и другие.

Самым необычным из них является, пожалуй, музей Калача. В нем можно приобрести очень вкусные калачи, приготовленные по старинным рецептам. Записываться на экскурсию необходимо заранее.

Кроме того, в Коломне есть отели и гостиницы. Бронировать номер также желательно заранее, в особенности - на праздники.

Тула

Тула - центр российских оружейников. И не только - в городе проходят фестивали, выставки, конференции. Добраться до него можно на машине за 2-4 часа.

Основная достопримечательность города - Кремль. Вход в него и соборы на его территории бесплатный. На территории находятся старинные торговые ряды, в которых можно приобрести разнообразные сладости - знаменитые тульские пряники, пастилу, печенье. В салоне «Фотозаведение» можно сделать уникальные фотографии.

В городе есть кафе, рестораны, отели и гостиницы. Проблем с питанием и размещением в городе нет.

В Тульской области находятся усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна», несколько красивых заброшенных дворянских усадеб.

Калуга

Калуга - уютный, милый город на берегу Оки. Добраться до него на машине можно за 3-4 часа, на электричке - за 3 часа.

В городе находится Музей Космонавтики. В нем представлены макет станции «Мир», капсулы космонавтов. Также в нем есть планетарий.

Кроме того, в городе можно посмотреть музей-квартиру Циолковского, Гостиный двор, Каменный мост.