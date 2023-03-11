Куда сходить на выходных 11-12 марта в Москве: топ-20 идей

«КП» составила топ-20 идей для выходных 11-12 марта в Москве.
«Комсомольская правда» рассказала о двадцати лучших способах провести выходные 11 и 12 марта в Москве. В подборку вошли джазовый и хип-хоп фестиваль, концерт группы «Мачете», спектакли и кино.
1. Третий день фестиваля «Триумф джаза»
Когда: 12 марта в 19:00
Где: «Дом музыки», Космодамианская набережная, 52, строение 8 (ближайшее метро - «Павелецкая»)
Цены: от 600 до восьми тысяч рублей
В третий и заключительный день фестиваля «Триумф джаза» в «Доме музыки» выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дмитрий Маликов (в качестве пианиста с проектом Pianomaniя Jazz), певица Fantine и джазовое трио LRK Trio с новой программой.
2. Второй день хип-хоп фестиваля BPM Fest
Когда: 11 марта в 18:00
Где: клуб Base, улица Орджоникидзе, 11, строение 1 (метро «Площадь Гагарина»)
Цены: от 1 800 до 3 700 рублей
BPM Fest - новый фестиваль, организованный концертным агентством Batters Promo Music. 11 марта на фестивале выступят рэпер Джизус, электронный и хип-хоп музыкант КУОК, поп-рейв исполнитель Lida и электро-панк группа ПИКЧИ!.
3. Рок-концерт, группа «7Б»
Когда: 11 марта в 20:00
Где: клуб «Урбан», Большая Новодмитровская улица, 36, строение 24 (метро «Дмитровская»)
Цены: от двух тысяч до 3,5 тысячи рублей
11 марта в «Урбане» состоится большой сольный концерт, посвященный 22-летию «7Б». Группа исполнит свои хиты и новые песни.
4. Рок-мюзикл «Графиня Де Ла Фер»
Когда: 12 марта в 19:00
Где: культурный центр «Меридиан», улица Профсоюзная, 61 (метро Калужская)
Цены: от 500 до 4 200 рублей
Рок-мюзикл Александра Рагулина «Графиня де Ла Фер» раскрывает тайну, что же все-таки произошло между героями «Трех мушкетеров» - Атосом и Миледи Винтер. Автор мюзикла - режиссер, автор музыки и либретто рок-оперы «КарамазоВЫ».
5. Концерт Мити Фомина
Когда: 11 марта в 20:00
Где: «Мумий Тролль Music Bar», Новый Арбат, 15 (метро «Арбатская»)
Цены: от 2500 рублей
Экс-участник группы Hi-Fi и исполнитель хита «Все будет хорошо» Митя Фомин 11 марта выступит в «Мумий Тролль Music Bar» со своим барабанным шоу.
6. Выступление Александра Малинина
Когда: 11 марта в 19:00
Где: Театр «Золотое кольцо», улица Тимирязевская, 17 (метро «Тимирязевская»)
Цены: от 2 500 до 3 900 рублей
11 марта Александр Малинин выступит с сольными концертом, в программе - традиционные для него романсы и динамичные эксперименты.
7. Стендап-шоу Валентина Сидорова
Когда: 11 марта в 19:30
Где: ресторан Coin Hall, улицы Пятницкая, 71/5, строение 2 (метро «Добрынинская»)
Цены: от 900 до десяти тысяч рублей
Участник КВН, шоу «Открытый микрофон» и Stand Up на ТНТ Валентин Сидоров выступит в Coin Hall со стендап-монологами на повседневные темы.
8. Концерт трубача Вадима Эйленкрига
Когда: 11 марта в 19:00
Где: Большой зал Московской консерватории, Большая Никитская, 13/6 (метро «Библиотека имени Ленина»)
Цены: от 800 до шести тысяч рублей
Джазовый музыкант, трубач Вадим Эйленкриг и музыканты его творческого объединения Eilenkrig Crew подготовили для слушателей концерт «8 марта каждый день».
9. Танго-концерт
Когда: 11 марта в 19:00
Где: «Дом музыки», Космодамианская набережная, 52, строение 8 (метро «Павелецкая»)
Цены: от 1 250 до трех тысяч рублей
Оркестр Solo Tango Orquesta даст концерт в честь дня рождения легенды аргентинского танго Астора Пьяццоллы. К музыкальной интерпретации танго присоединятся виолончелист-виртуоз Борис Андрианов и джазовая певица Катерина Балыкбаева.
10. Концерт с традиционными инструментами России и Армении
Когда: 11 марта в 21:00
Где: Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла, Старосадский переулок, 7, (метро «Китай-город»)
Цены: от 800 до 4 200 рублей
Хосров Манукян, Михаил Трошин и Иван Ипатов, государственный оркестр «Гусляры России» и дирижер Максим Евтушенко выступят с концертом «Дудук, орган, саксофон и оркестр», объединяющим армянские и русские культурные традиции.
11. Концерт группы «Площадь восстания»
Когда: 12 марта в 19:00
Где: клуб «16 тонн», Пресненский Вал, 6, строение 1, (метро «Улица 1905 года»)
Цены: от 800 до двух тысяч рублей
Российская рок-группа «Площадь восстания» подготовила концерт в честь своего 15-летия. Музыканты известны смесью панк-рока, электроники и театрализованных представлений в своих выступлениях.
12. Концерт-путешествие в Шотландию
Когда: 11 марта в 21:00
Где: Клуб Алексея Козлова, улица Маросейка, 9/2 (метро «Китай-город»)
Цены: от одной до трех тысяч рублей
Квартет Andy M. Stewart Tribute Quartet представит старинные шотландские баллады, хиты Silly Wizard и композиции на стихи Роберта Бернса. В перерывах музыканты расскажут своим слушателям об истории и происхождении баллад.
13. Концерт Дениса Мажукова
Когда: 11 марта в 20:30
Где: Академ-джаз-клуб, Арбат, 38/1, строение 1 (метро «Смоленская»)
Цены: от двух до 3,5 тысячи рублей
Пианист Денис Мажуков приглашает на концерт в стиле буги-вуги, ритм-н-блюз и рок-н-ролл. В его репертуаре - авторские мелодии и мировые хиты.
14. Концерт «Ромео и Джульетта. Чайковский, Прокофьев, Бернстайн»
Когда: 11 марта в 20:00
Где: Англиканская церковь Святого Андрея, Вознесенский переулок, 8 (метро «Охотный ряд»)
Цены: от 800 до двух тысяч рублей
Органистка Олеся Кравченко, Ольга Сиу (меццо-сопрано) и Владислав Шавров (баритон) покажут, как историю о двух влюбленных из враждующих семей воплощали разные композиторы.
15. Концерт группы «Мачете»
Когда: 12 марта в 20:00
Где: клуб Base, улица Орджоникидзе, 11, строение 1 (метро «Площадь Гагарина»)
Цены: от 2400 рублей
Группа «Мачете» и ее лидер Ярослав Малый, которых прославил хит «Нежность», 12 марта выступят с новой программой AMBASSADOR, в которую вошли новинки и уже любимые поклонниками песни.
16. Спектакль «Женское счастье»
Когда: 11 и 12 марта в 20:00
Где: Театр «Школа современной пьесы», улица Неглинная, 29, строение 1 (метро «Трубная»)
Цены: от пяти тысяч до 20 двадцати тысяч рублей
В центре сюжета спектакля - молодая и успешная журналистка, у которой «есть все, о чем мечтают другие»: квартира в Москве, работа на телевидении и интересные люди вокруг, но она не чувствует себя счастливой. Героиня анализирует свою жизнь и осознает, что упустила самое главное.
17. «Джаз-комедия»
Когда: 12 марта в 18:00
Где: Губернский театр, Волгоградский проспект, 121 (метро «Кузьминки»)
Цены: от 500 до трех тысяч рублей
Спектакль рассказывают историю молодых уличных музыкантов, лидер которых влюбился в певицу с афиши. Законы шоу-бизнеса поставят музыканта и его друзей перед сложным выбором: любовь или творчество, слава, деньги - или индивидуальность и свобода.
18. Выставка легенды фотографии Михаила Розанова
Когда: до 14 мая 2023 года
Где: Музей архитектуры имени Щусева, улица Воздвиженка, 5/25 (метро «Александровский сад»)
Цены: от 250 до 450 рублей
В Музее архитектуры на этих выходных можно посетить выставку «Сталь. Стекло. Бетон.» одного из самых известных фотографов современности Михаила Розанова. На выставке представлены фотографии архитектуры европейского модернизма 1950-1980-х годов, снятые с 2018-го по 2020 год в Москве, Мадриде, Лондоне, Париже, Роттердаме, Милане, Берлине, Белграде и Хельсинки.
19. Визит на «Городскую ферму» ВДНХ
Когда: 11 и 12 марта
Где: «Городская ферма», проспект Мира, 119, строение 244 (метро ВДНХ)
Цены: от 500 до 750 рублей
«Городская ферма» на ВДНХ - дом для более чем сотни самых разных животных - альпак, корова зебу, лойских овец, валлийских коз и многих-многих других. Они живут в хлеву, в открытых загонах, в крольчатнике и на птичьем дворе. Покормить некоторых из них можно, купив специальные жетоны.
20. «Нюрнберг» в кино (12+)
Со 2 марта в российских кинотеатрах идет военная драма «Нюрнберг». В ролях - Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Кемпо. Картина рассказывает о работе Международного военного трибунала в Нюрнберге после Второй мировой войны, а также о любви переводчика советской делегации и оказавшейся в Нюрнберге юной русской девушки.