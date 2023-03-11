Куда сходить на выходных 11-12 марта в Москве: топ-20 идей

«КП» составила топ-20 идей для выходных 11-12 марта в Москве.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Комсомольская правда» рассказала о двадцати лучших способах провести выходные 11 и 12 марта в Москве. В подборку вошли джазовый и хип-хоп фестиваль, концерт группы «Мачете», спектакли и кино.

Видео дня

1. Третий день фестиваля «Триумф джаза»

Когда: 12 марта в 19:00

Где: «Дом музыки», Космодамианская набережная, 52, строение 8 (ближайшее метро - «Павелецкая»)

Цены: от 600 до восьми тысяч рублей

В третий и заключительный день фестиваля «Триумф джаза» в «Доме музыки» выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дмитрий Маликов (в качестве пианиста с проектом Pianomaniя Jazz), певица Fantine и джазовое трио LRK Trio с новой программой.

2. Второй день хип-хоп фестиваля BPM Fest

Когда: 11 марта в 18:00

Где: клуб Base, улица Орджоникидзе, 11, строение 1 (метро «Площадь Гагарина»)

Цены: от 1 800 до 3 700 рублей

BPM Fest - новый фестиваль, организованный концертным агентством Batters Promo Music. 11 марта на фестивале выступят рэпер Джизус, электронный и хип-хоп музыкант КУОК, поп-рейв исполнитель Lida и электро-панк группа ПИКЧИ!.

3. Рок-концерт, группа «7Б»

Когда: 11 марта в 20:00

Где: клуб «Урбан», Большая Новодмитровская улица, 36, строение 24 (метро «Дмитровская»)

Цены: от двух тысяч до 3,5 тысячи рублей

11 марта в «Урбане» состоится большой сольный концерт, посвященный 22-летию «7Б». Группа исполнит свои хиты и новые песни.

4. Рок-мюзикл «Графиня Де Ла Фер»

Когда: 12 марта в 19:00

Где: культурный центр «Меридиан», улица Профсоюзная, 61 (метро Калужская)

Цены: от 500 до 4 200 рублей

Рок-мюзикл Александра Рагулина «Графиня де Ла Фер» раскрывает тайну, что же все-таки произошло между героями «Трех мушкетеров» - Атосом и Миледи Винтер. Автор мюзикла - режиссер, автор музыки и либретто рок-оперы «КарамазоВЫ».

5. Концерт Мити Фомина

Когда: 11 марта в 20:00

Где: «Мумий Тролль Music Bar», Новый Арбат, 15 (метро «Арбатская»)

Цены: от 2500 рублей

Экс-участник группы Hi-Fi и исполнитель хита «Все будет хорошо» Митя Фомин 11 марта выступит в «Мумий Тролль Music Bar» со своим барабанным шоу.

6. Выступление Александра Малинина

Когда: 11 марта в 19:00

Где: Театр «Золотое кольцо», улица Тимирязевская, 17 (метро «Тимирязевская»)

Цены: от 2 500 до 3 900 рублей

11 марта Александр Малинин выступит с сольными концертом, в программе - традиционные для него романсы и динамичные эксперименты.

Когда: 11 марта в 19:30

Где: ресторан Coin Hall, улицы Пятницкая, 71/5, строение 2 (метро «Добрынинская»)

Цены: от 900 до десяти тысяч рублей

Участник КВН, шоу «Открытый микрофон» и Stand Up на ТНТ Валентин Сидоров выступит в Coin Hall со стендап-монологами на повседневные темы.

8. Концерт трубача Вадима Эйленкрига

Когда: 11 марта в 19:00

Где: Большой зал Московской консерватории, Большая Никитская, 13/6 (метро «Библиотека имени Ленина»)

Цены: от 800 до шести тысяч рублей

Джазовый музыкант, трубач Вадим Эйленкриг и музыканты его творческого объединения Eilenkrig Crew подготовили для слушателей концерт «8 марта каждый день».

9. Танго-концерт

Когда: 11 марта в 19:00

Где: «Дом музыки», Космодамианская набережная, 52, строение 8 (метро «Павелецкая»)

Цены: от 1 250 до трех тысяч рублей

Оркестр Solo Tango Orquesta даст концерт в честь дня рождения легенды аргентинского танго Астора Пьяццоллы. К музыкальной интерпретации танго присоединятся виолончелист-виртуоз Борис Андрианов и джазовая певица Катерина Балыкбаева.

10. Концерт с традиционными инструментами России и Армении

Когда: 11 марта в 21:00

Где: Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла, Старосадский переулок, 7, (метро «Китай-город»)

Цены: от 800 до 4 200 рублей

Хосров Манукян, Михаил Трошин и Иван Ипатов, государственный оркестр «Гусляры России» и дирижер Максим Евтушенко выступят с концертом «Дудук, орган, саксофон и оркестр», объединяющим армянские и русские культурные традиции.

11. Концерт группы «Площадь восстания»

Когда: 12 марта в 19:00

Где: клуб «16 тонн», Пресненский Вал, 6, строение 1, (метро «Улица 1905 года»)

Цены: от 800 до двух тысяч рублей

Российская рок-группа «Площадь восстания» подготовила концерт в честь своего 15-летия. Музыканты известны смесью панк-рока, электроники и театрализованных представлений в своих выступлениях.

12. Концерт-путешествие в Шотландию

Когда: 11 марта в 21:00

Где: Клуб Алексея Козлова, улица Маросейка, 9/2 (метро «Китай-город»)

Цены: от одной до трех тысяч рублей

Квартет Andy M. Stewart Tribute Quartet представит старинные шотландские баллады, хиты Silly Wizard и композиции на стихи Роберта Бернса. В перерывах музыканты расскажут своим слушателям об истории и происхождении баллад.

13. Концерт Дениса Мажукова

Когда: 11 марта в 20:30

Где: Академ-джаз-клуб, Арбат, 38/1, строение 1 (метро «Смоленская»)

Цены: от двух до 3,5 тысячи рублей

Пианист Денис Мажуков приглашает на концерт в стиле буги-вуги, ритм-н-блюз и рок-н-ролл. В его репертуаре - авторские мелодии и мировые хиты.

14. Концерт «Ромео и Джульетта. Чайковский, Прокофьев, Бернстайн»

Когда: 11 марта в 20:00

Где: Англиканская церковь Святого Андрея, Вознесенский переулок, 8 (метро «Охотный ряд»)

Цены: от 800 до двух тысяч рублей

Органистка Олеся Кравченко, Ольга Сиу (меццо-сопрано) и Владислав Шавров (баритон) покажут, как историю о двух влюбленных из враждующих семей воплощали разные композиторы.

15. Концерт группы «Мачете»

Когда: 12 марта в 20:00

Где: клуб Base, улица Орджоникидзе, 11, строение 1 (метро «Площадь Гагарина»)

Цены: от 2400 рублей

Группа «Мачете» и ее лидер Ярослав Малый, которых прославил хит «Нежность», 12 марта выступят с новой программой AMBASSADOR, в которую вошли новинки и уже любимые поклонниками песни.

16. Спектакль «Женское счастье»

Когда: 11 и 12 марта в 20:00

Где: Театр «Школа современной пьесы», улица Неглинная, 29, строение 1 (метро «Трубная»)

Цены: от пяти тысяч до 20 двадцати тысяч рублей

В центре сюжета спектакля - молодая и успешная журналистка, у которой «есть все, о чем мечтают другие»: квартира в Москве, работа на телевидении и интересные люди вокруг, но она не чувствует себя счастливой. Героиня анализирует свою жизнь и осознает, что упустила самое главное.

17. «Джаз-комедия»

Когда: 12 марта в 18:00

Где: Губернский театр, Волгоградский проспект, 121 (метро «Кузьминки»)

Цены: от 500 до трех тысяч рублей

Спектакль рассказывают историю молодых уличных музыкантов, лидер которых влюбился в певицу с афиши. Законы шоу-бизнеса поставят музыканта и его друзей перед сложным выбором: любовь или творчество, слава, деньги - или индивидуальность и свобода.

18. Выставка легенды фотографии Михаила Розанова

Когда: до 14 мая 2023 года

Где: Музей архитектуры имени Щусева, улица Воздвиженка, 5/25 (метро «Александровский сад»)

Цены: от 250 до 450 рублей

В Музее архитектуры на этих выходных можно посетить выставку «Сталь. Стекло. Бетон.» одного из самых известных фотографов современности Михаила Розанова. На выставке представлены фотографии архитектуры европейского модернизма 1950-1980-х годов, снятые с 2018-го по 2020 год в Москве, Мадриде, Лондоне, Париже, Роттердаме, Милане, Берлине, Белграде и Хельсинки.

19. Визит на «Городскую ферму» ВДНХ

Когда: 11 и 12 марта

Где: «Городская ферма», проспект Мира, 119, строение 244 (метро ВДНХ)

Цены: от 500 до 750 рублей

«Городская ферма» на ВДНХ - дом для более чем сотни самых разных животных - альпак, корова зебу, лойских овец, валлийских коз и многих-многих других. Они живут в хлеву, в открытых загонах, в крольчатнике и на птичьем дворе. Покормить некоторых из них можно, купив специальные жетоны.

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