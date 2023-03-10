Умерла актриса Ольга Катаева

9 марта скончалась Ольга Катаева, советская и израильская актриса кино, ТВ и театра. Ольга Николаевна умерла на своей новой родине, сообщают в соцсетях ее друзья и коллеги.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Ольга Катаева (Борухова) родилась 9 сентября 1954 года в Борисоглебске Воронежской области. Окончила театральную студию при Саратовском ТЮЗе, с 1978 года - служила в этом театре. В 1986-1992 годах - актриса Саратовского академического драматического театра имени Карла Маркса, педагог театрального факультета Саратовской консерватории имени Собинова в мастерской.

В числе театральный работ - Нина Заречная в "Чайке", Маша в "Трех сестрах", Зойка в "Зойкиной квартире", Елена Турбина в "Белой гвардии".

Экранный дебют - Тамара Самсонова в "Балерине политотдела", 1981 года, после - "Анонимное письмо". Самая известная роль - сержант Кира Крылова в фильме-катастрофе Рудольфа Фунтова "Тревожное воскресенье", с Виторганом, Лучко и Белявским. В 2011-м Катаева появилась в российском сериале "Москва. Три вокзала".