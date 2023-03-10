В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
46 минут назад

Умерла актриса Ольга Катаева - сержант Кира Крылова из "Тревожного воскресенья"

Российская Газета

9 марта скончалась Ольга Катаева, советская и израильская актриса кино, ТВ и театра. Ольга Николаевна умерла на своей новой родине, сообщают в соцсетях ее друзья и коллеги.

Умерла актриса Ольга Катаева
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ольга Катаева (Борухова) родилась 9 сентября 1954 года в Борисоглебске Воронежской области. Окончила театральную студию при Саратовском ТЮЗе, с 1978 года - служила в этом театре. В 1986-1992 годах - актриса Саратовского академического драматического театра имени Карла Маркса, педагог театрального факультета Саратовской консерватории имени Собинова в мастерской.

В числе театральный работ - Нина Заречная в "Чайке", Маша в "Трех сестрах", Зойка в "Зойкиной квартире", Елена Турбина в "Белой гвардии".

Экранный дебют - Тамара Самсонова в "Балерине политотдела", 1981 года, после - "Анонимное письмо". Самая известная роль - сержант Кира Крылова в фильме-катастрофе Рудольфа Фунтова "Тревожное воскресенье", с Виторганом, Лучко и Белявским. В 2011-м Катаева появилась в российском сериале "Москва. Три вокзала".

С 1995 года актриса жила в Иерусалиме, где играла в театрах "Ноев Ковчег", "Цилиндр", "Паргод" и "Тарантас".

Общество,Тамара Самсонова,Нина Заречная,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий