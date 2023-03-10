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15 минут назад

Ахеджакова попрощалась со сценой театра «Современник»

BFM.RUиещё 5

Народная артистка России Лия Ахеджакова попрощалась со сценой «Современника» после того, как спектакли с ее участием сняли с репертуара. Она обратилась к «Новой газете» (в прошлом году была лишена регистрации), поблагодарив издание за письма читателей. Актриса получила более 15 тысяч писем поддержки, пишет РБК.

Лия Ахеджакова попрощалась с "Современником"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ахеджакова отметила, что сцена дала ей возможность исповедаться, объясниться в любви к любимым людям. Она отметила прекрасных драматургов, режиссеров и партнеров по сцене.

В феврале «Современник» убрал из репертура последний спектакль с Ахеджаковой — «Игра в джин». Актриса сообщила, что осталась без спектаклей.

В Госдуме высказались о снятии Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Лие Ахеджаковой 84 года. Она лауреат премии «Ника», лауреат Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых.

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