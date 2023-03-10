Лия Ахеджакова попрощалась с "Современником"

Народная артистка России Лия Ахеджакова попрощалась со сценой «Современника» после того, как спектакли с ее участием сняли с репертуара. Она обратилась к «Новой газете» (в прошлом году была лишена регистрации), поблагодарив издание за письма читателей. Актриса получила более 15 тысяч писем поддержки, пишет РБК.
Ахеджакова отметила, что сцена дала ей возможность исповедаться, объясниться в любви к любимым людям. Она отметила прекрасных драматургов, режиссеров и партнеров по сцене.
В феврале «Современник» убрал из репертура последний спектакль с Ахеджаковой — «Игра в джин». Актриса сообщила, что осталась без спектаклей.
Лие Ахеджаковой 84 года. Она лауреат премии «Ника», лауреат Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых.