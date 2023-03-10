Лия Ахеджакова попрощалась с "Современником"

Народная артистка России Лия Ахеджакова попрощалась со сценой «Современника» после того, как спектакли с ее участием сняли с репертуара. Она обратилась к «Новой газете» (в прошлом году была лишена регистрации), поблагодарив издание за письма читателей. Актриса получила более 15 тысяч писем поддержки, пишет РБК.