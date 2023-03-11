В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
31 минуту назад

93-летний экстремал совершил прыжок с рекордной высоты

Мослентаиещё 1

93-летний житель подмосковного Домодедово Борис Графов совершил банджи-прыжок высоты 207 метров в сочинском Skypark и поставил новый возрастной рекорд, сообщает издание «Коммерсантъ».

93-летний экстремал совершил прыжок с рекордной высоты
Фото: skypark.ruskypark.ru

Как сообщает издание, мужчина нередко приезжает отдыхать в Сочи и посещает банджи-площадки, где участники, привязанные к длинному канату, совершают прыжки вниз. В общей сложности пенсионер-экстремал совершил уже десять прыжков, начиная с высоты в 69 метров.

Рекордный прыжок с 207 метров Графов посвятил женщинам на 8 Марта. После этого он прочитал стихи собственного сочинения, а также произведения Сергея Есенина наизусть.

До пенсии мужчина работал на высотных объектах, однако экстремальным спортом, по его словам, начинал заниматься, когда ему исполнилось 90 лет. При этом пенсионер подчеркнул, что делает это ради собственного удовольствия, а не ради славы.

Журналистам он рассказал, что любит жизнь и много работает, зимой сам расчищает территорию дачи от снега. Своим «рационом долголетия» он назвал утренний кофе с молоком и медом и нескольким кусочками сыра и шоколада.

Ранее стало известно, что в прошлом году 211 участников старше 50 лет сдали ЕГЭ, самой возрастной из них был 81 год.

Общество,Сергей Есенин,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий