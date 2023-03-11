93-летний экстремал совершил прыжок с рекордной высоты

93-летний житель подмосковного Домодедово Борис Графов совершил банджи-прыжок высоты 207 метров в сочинском Skypark и поставил новый возрастной рекорд, сообщает издание «Коммерсантъ».

Фото: skypark.ru skypark.ru

Как сообщает издание, мужчина нередко приезжает отдыхать в Сочи и посещает банджи-площадки, где участники, привязанные к длинному канату, совершают прыжки вниз. В общей сложности пенсионер-экстремал совершил уже десять прыжков, начиная с высоты в 69 метров.

Рекордный прыжок с 207 метров Графов посвятил женщинам на 8 Марта. После этого он прочитал стихи собственного сочинения, а также произведения Сергея Есенина наизусть.

До пенсии мужчина работал на высотных объектах, однако экстремальным спортом, по его словам, начинал заниматься, когда ему исполнилось 90 лет. При этом пенсионер подчеркнул, что делает это ради собственного удовольствия, а не ради славы.

Журналистам он рассказал, что любит жизнь и много работает, зимой сам расчищает территорию дачи от снега. Своим «рационом долголетия» он назвал утренний кофе с молоком и медом и нескольким кусочками сыра и шоколада.